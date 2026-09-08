Мультсериал «Южный Парк» из-за Трампа переименовали в «Южную Америку»
Создатели популярного американского мультсериала «Южный Парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер объявили о смене названия проекта на «Южную Америку». Данный шаг стал реакцией на недавнее решение президента США Дональда Трампа, который переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка», сообщает РИА Новости.
В официальном заявлении авторы шоу отметили, что «вдохновились смелостью и патриотизмом» технологических корпораций Apple и Google.
Соответствующие изменения уже отражены в профиле мультсериала в социальной сети X, а премьера 29-го сезона под новым названием запланирована на 16 сентября.
Ранее американский лидер подписал специальный указ о смене исторического названия озера Онтарио. Вслед за этим сервис карт компании Apple начал отображать водоем как «озеро Америка» для пользователей, находящихся на территории Соединенных Штатов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин сообщил Трампу, что Вашингтон может сделать для завершения конфликта на Украине
- В Пентагоне призвали НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине
- Белоусов оценил готовность военной базы РФ в Таджикистане
- Меркель словами «сердце кровью обливается» оценила победу АдГ
- Мультсериал «Южный Парк» из-за Трампа переименовали в «Южную Америку»
- Под Анапой из-за атаки БПЛА начался пожар в заповеднике
- Кадыров раскрыл количество бойцов, направленных из Чечни на СВО
- Во Владимире из музея за секунды украли ложку писателя Ерофеева
- СМИ: Из госучреждений в Киеве начали вывозить служебную документацию
- Юрист раскрыл проблемы новой квартиры Долиной за 250 миллионов