Мультсериал «Южный Парк» из-за Трампа переименовали в «Южную Америку»

В официальном заявлении авторы шоу отметили, что «вдохновились смелостью и патриотизмом» технологических корпораций Apple и Google.

Соответствующие изменения уже отражены в профиле мультсериала в социальной сети X, а премьера 29-го сезона под новым названием запланирована на 16 сентября.

Ранее американский лидер подписал специальный указ о смене исторического названия озера Онтарио. Вслед за этим сервис карт компании Apple начал отображать водоем как «озеро Америка» для пользователей, находящихся на территории Соединенных Штатов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

