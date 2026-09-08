Мультсериал «Южный Парк» из-за Трампа переименовали в «Южную Америку»

Создатели популярного американского мультсериала «Южный Парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер объявили о смене названия проекта на «Южную Америку». Данный шаг стал реакцией на недавнее решение президента США Дональда Трампа, который переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка», сообщает РИА Новости.

Трамп «переименовал» на карте штат Нью-Мексико в Нью-Америка

В официальном заявлении авторы шоу отметили, что «вдохновились смелостью и патриотизмом» технологических корпораций Apple и Google.

Соответствующие изменения уже отражены в профиле мультсериала в социальной сети X, а премьера 29-го сезона под новым названием запланирована на 16 сентября.

Ранее американский лидер подписал специальный указ о смене исторического названия озера Онтарио. Вслед за этим сервис карт компании Apple начал отображать водоем как «озеро Америка» для пользователей, находящихся на территории Соединенных Штатов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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