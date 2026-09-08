Меркель словами «сердце кровью обливается» оценила победу АдГ
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель эмоционально отреагировала на успех партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт. По словам экс-главы правительства, у нее «сердце кровью обливается» от результатов голосования, сообщает Die Welt.
Меркель назвала победу АдГ шокирующей и подчеркнула свои переживания как члена Христианско-демократического союза. Соответствующее заявление политик, занимавшая пост канцлера с 2005 по 2021 год, сделала в ходе выступления на выставке Digital X компании Deutsche Telekom в Кельне.
Экс-канцлер охарактеризовала текущую ситуацию как «настоящий поворотный момент» в истории Федеративной Республики Германия. Меркель также выразила глубокую обеспокоенность произошедшими изменениями в политической жизни страны.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поражение Христианско-демократического союза на выборах в парламент Саксонии-Анхальт стал самым тяжелым для партии за последние десятилетия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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