Меркель словами «сердце кровью обливается» оценила победу АдГ

Меркель назвала победу АдГ шокирующей и подчеркнула свои переживания как члена Христианско-демократического союза. Соответствующее заявление политик, занимавшая пост канцлера с 2005 по 2021 год, сделала в ходе выступления на выставке Digital X компании Deutsche Telekom в Кельне.

Экс-канцлер охарактеризовала текущую ситуацию как «настоящий поворотный момент» в истории Федеративной Республики Германия. Меркель также выразила глубокую обеспокоенность произошедшими изменениями в политической жизни страны.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поражение Христианско-демократического союза на выборах в парламент Саксонии-Анхальт стал самым тяжелым для партии за последние десятилетия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

