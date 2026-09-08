Под Анапой из-за атаки БПЛА начался пожар в заповеднике

Возгорание в лесном массиве на территории государственного природного заповедника в районе Малого Утриша началось после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Соответствующую информацию глава Анапы Светлана Маслова опубликовала в мессенджере «Макс».

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По словам руководителя города, площадь пожара в настоящее время уточняется. Ликвидация возгорания ведется ручным способом с применением ранцевых огнетушителей, что обусловлено сложным рельефом местности и ее труднодоступностью для специализированной техники.

Маслова отметила, что идет наращивание сил и средств для борьбы с огнем. Власти направили заявку в МЧС на привлечение авиации, которая может быть задействована утром при условии благоприятной обстановки.

Государственный природный заповедник «Утриш» расположен на полуострове Абрау в Краснодарском крае и занимает площадь около 11,3 тысячи гектаров. Территория отличается уникальной флорой и фауной, включая реликтовые можжевелово-фисташковые редколесья, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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