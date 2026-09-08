В Пентагоне призвали НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине

Министерство войны США считает, что НАТО необходимо подготовиться к продолжительному противостоянию на украинском направлении. Соответствующую позицию озвучил заместитель американского военного министра по политическим делам Элбридж Колби во время заседания контактной группы по координации поставок вооружений Киеву, передает ТАСС.

По словам представителя Пентагона, военное ведомство не в состоянии спрогнозировать точные сроки завершения боевых действий. Колби подчеркнул, что альянсу следует быть готовым к затяжному конфликту, поскольку потребности Украины в военной поддержке сохранятся на протяжении многих месяцев и лет.

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Заместитель министра также указал на необходимость сохранения европейской поддержки Киева и ускорения темпов перевооружения и реиндустриализации стран континента. Он отметил, что данные процессы уже идут, однако призвал союзников не снижать набранный темп и сохранять бдительность.

Колби добавил, что Североатлантическому блоку следует трезво оценивать перспективы урегулирования ситуации в Европе. При этом он заверил, что США поддерживают все усилия по достижению прочного мира, о чем ранее неоднократно заявлял американский лидер Дональд Трамп.

Сам Трамп во вторник, 8 сентября, заявил, что заинтересован в достижении прорыва в урегулировании на Украине в ходе его президентства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma\TASS
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