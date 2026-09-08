В Пентагоне призвали НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине

Заместитель министра также указал на необходимость сохранения европейской поддержки Киева и ускорения темпов перевооружения и реиндустриализации стран континента. Он отметил, что данные процессы уже идут, однако призвал союзников не снижать набранный темп и сохранять бдительность.

Колби добавил, что Североатлантическому блоку следует трезво оценивать перспективы урегулирования ситуации в Европе. При этом он заверил, что США поддерживают все усилия по достижению прочного мира, о чем ранее неоднократно заявлял американский лидер Дональд Трамп.

Сам Трамп во вторник, 8 сентября, заявил, что заинтересован в достижении прорыва в урегулировании на Украине в ходе его президентства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

