Для россиян придумали новые правила внесения наличных через банкоматы

Это произойдет с 1 октября. Предполагаются ограничения в три уровня: 25 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. рублей. Данная операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП к ней не применяются и оба банка вправе взять комиссию.

Банкомат формирует запрос, система проверяет сумму и только затем передает операцию банку, где открыт счет. Лимит считается не по каждому банку, а по человеку в целом. Если банкомат принял купюры, а на счет они не поступили, нужно сохранить чек и обратиться в банк, принимавший наличные.

Ранее были названы регионы-лидеры по росту снятия наличных гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

