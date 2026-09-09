Для россиян придумали новые правила внесения наличных через банкоматы

Россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через Систему быстрых платежей, сообщает «Газета.ру».

Блокировку снятия денег в банкоматах предлагается оставить на усмотрение банков

Это произойдет с 1 октября. Предполагаются ограничения в три уровня: 25 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. рублей. Данная операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП к ней не применяются и оба банка вправе взять комиссию.

Банкомат формирует запрос, система проверяет сумму и только затем передает операцию банку, где открыт счет. Лимит считается не по каждому банку, а по человеку в целом. Если банкомат принял купюры, а на счет они не поступили, нужно сохранить чек и обратиться в банк, принимавший наличные.

Ранее были названы регионы-лидеры по росту снятия наличных гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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