«Сотни миллионов долларов»: Россия не готова отменить плату за полеты над Сибирью

Россия обоснованно взимает плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью, так как роялти покрывают расходы на инфраструктуру, сказал в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов.

Накануне руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью по мере того, как будут сняты ограничения на полеты, введенные в результате конфликта на Украине. Герасимов напомнил, что Еврокомиссия не может решать подобные вопросы, при этом Россия не нарушает общепринятые правила.



«У нас закрыты пролеты не в связи с началом спецоперации, а в связи с тем, что были введены Еврокомиссией ограничения для российских авиакомпаний, мы отзеркалили эти ограничения. Турецкие авиалинии, тайские компании и сингапурские продолжают использовать воздушное пространство России. Объем роялти зависит от плотности потока. В среднем две третьих всего бюджета «Аэрофлота» - это доходы от роялти. Сумма колоссальная, исчисляется сотнями миллионов долларов», - сказал он.