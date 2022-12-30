РБК: Росавиация приостановила оповещения о продлении закрытия аэропортов

Собеседники напомнили, что начиная с 24 февраля, ведомство сделало 49 оповещений, однако в 50-й раз соответствующие объявление не прозвучало. При этом запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России сохраняется и действует до 8 января.

Источники также указали, что решение отказаться от публикаций было принято не Росавиацией, а вышестоящими ведомствами, так как такие сообщения малоинформативны для граждан, а аэропорты и авиакомпании получают информацию через, например, аэронавигационные извещения (NOTAM).

Ранее Минпромторг заявил, что самолёт МС-21 с российскими двигателями ПД-14 и отечественной конструкцией крыла получил одобрительные документы Росавиации, сообщает RT.

