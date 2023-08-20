«В Луну». Россия откладывает планы по освоению спутника Земли из-за крушения миссии
Российская космическая «миссия «Луна-25» потерпела крушение. Грандиозные планы строительства базы на спутнике Земли откладываются.
Корпорация Роскосмос заявила о крушении и потери космической миссии «Луна-25». Предположительно, аппарат вышел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны. Причины крушения выяснит межведомственная комиссия, сообщила госкорпорация.
Автоматическая станция «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли 16 августа.
В сообщении пресс-службы Роскосмоса говорилось, что двигатели станции включались дважды. Для выхода на орбиту в 11:57 мск на 243 секунды включился корректирующий тормозной двигатель, а затем в течение 76 секунд работали двигатели мягкой посадки.
«Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны», - указали в «Роскосмосе», отметив, что все системы «Луна-25» функционируют в штатном режиме, связь со станцией устойчивая.
Нештатная ситуация произошла 19 августа - при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту, сообщили в Роскосмосе.
Уточняется, что ситуация не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.
В ведомстве отметили, что ведут анализ ситуации.
Одним из результатов полета российской межпланетной станции «Луна-25» к спутнику Земли стали снимки из космоса, в том числе, обратной стороны Луны, сообщает «РЕН ТВ».
На кадрах можно увидеть элементы конструкции станции на фоне Земли и Луны, а также — эмблему миссии и ковш бортового манипулятора.
Отмечается, что все элементы конструкции станции готовы к исследованию спутника Земли.
Кроме того, научные приборы станции «Луна-25» провели первые измерения, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Научная команда приступила к обработке данных измерений перелета к спутнику.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что в перспективе Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса, сообщали РИА Новости.
Планировалось, что после миссии «Луна-28» РФ и КНР перейдут к возможности пилотируемого посещения Луны и строительству там базы.
Миссия российской станции «Луна-25» заключалась также в том, чтобы найти на спутнике Земли воду, объяснил в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев. В случае обнаружения воды на Луне, она бы стала идеальным космическим топливом.
«Для науки интересно то, что она садится на Южный полюс. В 2008 году индийский спутник обнаружил в том районе воду. Если мы обнаружим там залежи воды, это будет очень практично для будущего развития космонавтики. Для целей космонавтики вода - идеальное топливо. Если разложить ее на водород и кислород, это лучшее топливо для космоса. Его, конечно, не будут возить на Землю, оно будет использоваться на Луне и в окололунном пространстве. Это дальняя перспектива, вторая половина этого века. Для этого нужно построить пилотируемую базу на Луне, на Южном или Северном полюсе и создать инфраструктуру по добыче, получению топлива и его использованию. Это экономически выгодно, поэтому сейчас все страны активно изучают Луну», - разъяснил глава Института космической политики.
В ночь на 11 августа с космодрома «Восточный» была запущена ракета «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25», которая успешно вышла на околоземную орбиту. Она должна приземлиться в районе Южного полюса Луны 21 августа. Это первая за 47 лет российская лунная миссия. Российская автоматическая станция «Луна-25» должна была совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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