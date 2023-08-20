«В Луну». Россия откладывает планы по освоению спутника Земли из-за крушения миссии

Автоматическая станция «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли 16 августа.

В сообщении пресс-службы Роскосмоса говорилось, что двигатели станции включались дважды. Для выхода на орбиту в 11:57 мск на 243 секунды включился корректирующий тормозной двигатель, а затем в течение 76 секунд работали двигатели мягкой посадки.

«Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны», - указали в «Роскосмосе», отметив, что все системы «Луна-25» функционируют в штатном режиме, связь со станцией устойчивая.

Нештатная ситуация произошла 19 августа - при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту, сообщили в Роскосмосе.

Уточняется, что ситуация не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

В ведомстве отметили, что ведут анализ ситуации.