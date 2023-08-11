«Прорыв, но не гонка»: Российская миссия ищет на Луне идеальное топливо

Российская станция «Луна-25» летит к спутнику Земли, чтобы найти там воду, объяснил в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.

В ночь на 11 августа с космодрома «Восточный» была запущена ракета «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25», которая успешно вышла на околоземную орбиту. Она должна приземлиться в районе Южного полюса Луны 21 августа. Это первая за 47 лет российская лунная миссия.