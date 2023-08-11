«Прорыв, но не гонка»: Российская миссия ищет на Луне идеальное топливо
Для современной России полет на Луну - это прорыв, по сравнению с СССР - это шаг назад, ну а Китай уже слетал на обратную сторону Луны, сказал в эфире НСН Иван Моисеев.
Российская станция «Луна-25» летит к спутнику Земли, чтобы найти там воду, объяснил в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
В ночь на 11 августа с космодрома «Восточный» была запущена ракета «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25», которая успешно вышла на околоземную орбиту. Она должна приземлиться в районе Южного полюса Луны 21 августа. Это первая за 47 лет российская лунная миссия.
«Для России это важное событие, потому что мы с 1988 года не запускали аппараты в дальний космос, точнее запускали, но неудачно. Целью этого полета является отработка технологии посадки на Луну небольших станций. При этом "Луна-9" впервые совершила мягкую посадку еще в 1966 году. Эти технологии ныне утеряны, и их хотят восстановить. По отношению к тому, что делалось в советское время, - это высадка луноходов, взятие грунта, многочисленные спутники Луны, - это не прорыв, а большой шаг назад. Ну а если брать времена России, с 1991 года, да, это прорыв», - сказал Моисеев.
Он рассказал, что в случае обнаружения воды на Луне, она станет идеальным космическим топливом.
«Для науки интересно то, что она садится на Южный полюс. В 2008 году индийский спутник обнаружил в том районе воду. Если мы обнаружим там залежи воды, это будет очень практично для будущего развития космонавтики. Для целей космонавтики вода - идеальное топливо. Если разложить ее на водород и кислород, это лучшее топливо для космоса. Его, конечно, не будут возить на Землю, оно будет использоваться на Луне и в окололунном пространстве. Это дальняя перспектива, вторая половина этого века. Для этого нужно построить пилотируемую базу на Луне, на Южном или Северном полюсе и создать инфраструктуру по добыче, получению топлива и его использованию. Это экономически выгодно, поэтому сейчас все страны активно изучают Луну», - разъяснил глава Института космической политики.
При этом Моисеев отметил, что речи о конкуренции России с Китаем или США не идет.
«Россия в гонке не участвует. Китай – не самая сильная страна в космонавтике, при этом они давно выполнили всю нашу космическую программу на десятилетия вперед: они посадили станцию, вывели спутники на орбиту, взяли грунт с Луны, посадили луноход на обратную сторону Луны и имеют богатые планы на дальнейшее развитие. А для России это только первый шаг программы. США сейчас в очень высоком темпе готовят пилотируемую высадку на Луну, которая может состояться в 2026 году», - заключил собеседник НСН.
Экс-глава Калмыкии и бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 1970-х годах СССР и США резко прекратили экспедиции на Луну и заморозили планы по изучению ее обратной стороны «по просьбе представителей других цивилизаций». Илюмжинов отметил, что об этом ему сказал экс-президент СССР Михаил Горбачев.
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