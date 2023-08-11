«Роскосмос»: «Луна-25» совершит мягкую посадку на Луну 21 августа

Российская автоматическая станция «Луна-25» совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова.

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После пуска он заявил, что ожидается высокоточная мягкая посадка на естественный спутник Земли. «Я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится», — отметил он.

Ранее разгонный блок со станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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