«Роскосмос»: «Луна-25» совершит мягкую посадку на Луну 21 августа
11 августа 202304:30
Российская автоматическая станция «Луна-25» совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова.
После пуска он заявил, что ожидается высокоточная мягкая посадка на естественный спутник Земли. «Я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится», — отметил он.
Ранее разгонный блок со станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru