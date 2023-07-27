«Просьба цивилизаций»: Почему остановили экспедиции на Луну
У США и СССР уже был зафиксирован бюджет на освоение обратной стороны Луны, но все программы резко свернули, отметил в эфире НСН Кирсан Илюмжинов.
СССР и США резко прекратили экспедиции на Луну в 1970-х годах, потому что об этом их попросили другие цивилизации, заявил экс-глава Калмыкии и бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов в интервью НСН.
Накануне бывший агент ЦРУ Дэвид Груш сообщил, что американские военные нашли нечеловеческий биоматериал в рухнувших космических кораблях. Он отметил, что власти скрывают это и готовят репрессии против свидетелей. При этом Груш отказался отвечать на вопрос о том, могло ли правительство США контактировать с внеземными формами жизни. Кирсан Илюмжинов отметил, что именно из-за инопланетян прекратилось исследование Луны.
«В 70-х годах очень активно начали посылать на Луну советские луноходы, а США астронавтов. Потом хотели послать на обратную сторону Луны экспедицию, но вдруг резко все заморозилось. Был даже зафиксирован бюджет в СССР и США на изучение обратной стороны Луны… Потом, после встречи генсека ЦК КПСС Брежнева и экс-президента США Никсона, резко прекратились программы по изучению Луны. Как мне сказал экс-президент СССР Михаил Горбачев, это как раз было по просьбе представителей других цивилизаций», - сказал Илюмжинов.
Спустя много лет первая в истории современной России миссия на Луну будет запущена 11 августа. Планируется отправить на спутник Земли автоматическую станцию «Луна-25». Цель проекта — исследование в районе южного полюса Луны. Старт аппарата состоится с космодрома Восточный.
Ранее Илюмжинов рассказывал о встрече с инопланетянами в 1997 году в Москве. По его словам, все было просто – его позвали на балкон, после чего он оказался на корабле и восемь часов общался с инопланетянами, которые были «высокого роста и в желтых скафандрах». Подробности этой встречи приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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