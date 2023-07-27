«Просьба цивилизаций»: Почему остановили экспедиции на Луну

«В 70-х годах очень активно начали посылать на Луну советские луноходы, а США астронавтов. Потом хотели послать на обратную сторону Луны экспедицию, но вдруг резко все заморозилось. Был даже зафиксирован бюджет в СССР и США на изучение обратной стороны Луны… Потом, после встречи генсека ЦК КПСС Брежнева и экс-президента США Никсона, резко прекратились программы по изучению Луны. Как мне сказал экс-президент СССР Михаил Горбачев, это как раз было по просьбе представителей других цивилизаций», - сказал Илюмжинов.

Спустя много лет первая в истории современной России миссия на Луну будет запущена 11 августа. Планируется отправить на спутник Земли автоматическую станцию «Луна-25». Цель проекта — исследование в районе южного полюса Луны. Старт аппарата состоится с космодрома Восточный.

Ранее Илюмжинов рассказывал о встрече с инопланетянами в 1997 году в Москве. По его словам, все было просто – его позвали на балкон, после чего он оказался на корабле и восемь часов общался с инопланетянами, которые были «высокого роста и в желтых скафандрах». Подробности этой встречи приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

