Космонавт Блинов допустил возможность строительства лунной базы в кратере

«В принципе, может быть и да», — ответил Блинов на соответствующий вопрос.

При этом космонавт подчеркнул, что для доставки всего необходимого в кратер следует обеспечить большее пространство для мягкой посадки и транспортирования груза в дальнейшем «при помощи уже больших грузоподъемных механизмов».

Россия 11 августа запустила с космодрома Восточный станцию «Луна-25», миссия стала первой за почти 50 лет. Аппарат отправится на Южный полюс Луны в поисках воды, он совершит мягкую посадку в районе полюса 21 августа.

