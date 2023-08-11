Космонавт Блинов допустил возможность строительства лунной базы в кратере
Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии Sirius-21 Олег Блинов допустил, что лунная база может быть построена в кратере небесного тела. Об этом эксперт рассказал в рамках спецпроекта «"Луна-25": курс на Южный полюс», запущенного RT и Роскосмосом.
«В принципе, может быть и да», — ответил Блинов на соответствующий вопрос.
При этом космонавт подчеркнул, что для доставки всего необходимого в кратер следует обеспечить большее пространство для мягкой посадки и транспортирования груза в дальнейшем «при помощи уже больших грузоподъемных механизмов».
Россия 11 августа запустила с космодрома Восточный станцию «Луна-25», миссия стала первой за почти 50 лет. Аппарат отправится на Южный полюс Луны в поисках воды, он совершит мягкую посадку в районе полюса 21 августа.
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