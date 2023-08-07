Главный конструктор «Луны-25» рассказал о трудностях в разработке станции

Эксперт подчеркнул, что масса — «самый ценный ресурс» в космосе.

«Очень жесткие ограничения стояли у нас на массу, поскольку объём бака зафиксирован. Топливо больше заливать некуда. Поэтому мы снижали массу всей остальной конструкции, массу приборов», — поделился Казмерчук.

По словам конструктора, в станции применили достаточно большое количество новых технологий. В частности, в «Луне-25» направленный на антенны привод использует зубчатые колеса «с очень маленьким модулем». Для их изготовления разработчикам пришлось применять новые технологии электроэрозионного изготовления.

«В итоге привод с уникальными массовыми характеристиками, то есть очень легкий, с хорошим ресурсом, был создан», — указал Казмерчук.

Станция «Луна-25» 11 августа отправится на Южный полюс естественного спутника Земли в поисках воды, напоминает телеканал «360». Пуск состоится с космодрома Восточный.

