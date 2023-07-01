СМИ: Китай вскоре может начать добычу ископаемых на Луне
Китай может в ближайшие десятилетия начать добычу полезных ископаемых на Луне и астероидах. Об этом заявил глава космического командования Великобритании Пол Годфри, пишет газета Times.
Эксперт отметил, что Пекин выпустил «Белую книгу» о важнейших минералах на естественном спутнике Земли.
«Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они просто хотят пойти дальше в этом направлении», — заявил Годфри.
По словам главы космического командования, добыча ископаемых на астероидах возможна «еще при нашей жизни». Годфри отметил, что КНР и Россия вкладывают миллиарды в освоение космоса и разработку космического оружия.
В свою очередь, глава космического командования США генерал Джеймс Дикинсон заявил, что Пентагон все еще уверен в своих возможностях на фоне опасений, что Вашингтон отстает от Пекина в космической гонке.
Ранее стало известно, что Роскосмос планирует запустить автоматическую станцию «Луна-25» в августе 2023 года. Отечественная миссия к Луне станет первой за 50 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru