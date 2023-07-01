СМИ: Китай вскоре может начать добычу ископаемых на Луне

Эксперт отметил, что Пекин выпустил «Белую книгу» о важнейших минералах на естественном спутнике Земли.

«Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они просто хотят пойти дальше в этом направлении», — заявил Годфри.

По словам главы космического командования, добыча ископаемых на астероидах возможна «еще при нашей жизни». Годфри отметил, что КНР и Россия вкладывают миллиарды в освоение космоса и разработку космического оружия.

В свою очередь, глава космического командования США генерал Джеймс Дикинсон заявил, что Пентагон все еще уверен в своих возможностях на фоне опасений, что Вашингтон отстает от Пекина в космической гонке.

Ранее стало известно, что Роскосмос планирует запустить автоматическую станцию «Луна-25» в августе 2023 года. Отечественная миссия к Луне станет первой за 50 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

