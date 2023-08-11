Роскосмос: Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса
11 августа 202305:26
В перспективе Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роскосмоса Юрия Борисова.
По его словам, после мисси «Луна-28» РФ и КНР перейдут к возможности пилотируемого посещения Луны и строительству там базы.
Как стало известно ранее, российская автоматическая станция «Луна-25» совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru