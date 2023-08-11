Роскосмос: Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса

В перспективе Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роскосмоса Юрия Борисова.

СМИ: разгонный блок со станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту

По его словам, после мисси «Луна-28» РФ и КНР перейдут к возможности пилотируемого посещения Луны и строительству там базы.

Как стало известно ранее, российская автоматическая станция «Луна-25» совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
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