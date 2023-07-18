Западные обозреватели часто предрекают Украине поражение из-за невозможности противостоять российской авиации. Например, обозреватель Тор Шредер в статье для немецкого издания Der Spiegel писал, что украинские силы не могут преодолеть минные поля и становятся живой мишенью для российской авиации и артиллерии. Это объясняет, почему президент Украины Владимир Зеленский просит у западных стран истребители, говорится в материале.

Что удивительно, но даже главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью The Washington Post признавал, что старые украинские самолеты не могут конкурировать с российскими. По его словам, у России на вооружении стоят более современные Су-35, оснащённые более совершенные радары и имеющие большую ракетную дальность.

ХОТЕЛИ ВЕРНУТЬ, НО ПОТЕРЯЛИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал ТАСС об успешном отражении пяти попыток украинской стороны вернуть позиции в районе Серебрянского лесничества.

«На красно-лиманском направлении авиация группировки «Центр» нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по районам сосредоточения живой силы огневых средств противника, а также по командно-наблюдательному пункту и двум складам боеприпасов. В районе Серебрянского лесничества подразделения 42 механизированной бригады ВСУ при поддержки техники предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией и армейской авиации противник отступил, понеся потери в живой силе и технике. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены орудия «Д-30» и два 120-миллиметровых миномета украинских войск», - рассказал Савчук.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российским войскам удалось отразить 13 атак противника на донецком направлении, передает «Радиоточка НСН».

