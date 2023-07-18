Убийственная скрытность: Российская авиация «подкралась» к позициям ВСУ
Экипажи штурмовиков уничтожили огневые средства и живую силу ВСУ, «подкравшись» к позициям врага на скорости 800 км/ч и высоте 25 метров.
За минувшие сутки ситуация в зоне спецоперации складывалась в пользу российской армии, сообщили в Минобороны. В частности, пилоты Су-25СМ приблизились к линии боевого соприкосновения на низкой высоте и на маленькой скорости для максимальной скрытности. Штурмовикам удалось нанести ракетный удар по огневым средствам и живой силе противника. Более 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых ракет было выпущено по врагу. После успешного выполнения боевых задач экипажи вернулись на базу.
Также российская авиация поразила управляемыми боеприпасами УПАБ-500 пункты временной дислокации украинских войск в районах Серебрянки и Северска на Донбассе. Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев рассказал РИА Новости об успехах «южной» авиации.
«Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск», - сказал Астафьев.
Между тем, не только штурмовая авиация проводит успешные боевые вылеты. «Известия» показывают кадры работы по врагу ударных вертолетов «Аллигатор» Ка-52. Штурман вертолета с позывным «Кот» рассказал газете о нанесении ударов по стационарным и движущимся целям, бронетранспортерам, танкам, кочующим на пикапах расчетам, укомплектованными натовскими минометами, диверсионным группам, подразделениям саперов. Для прикрытия ударных «Аллигаторов» используются ударно-разведывательные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8 с группой огневой поддержки на борту.
«Очень тяжело нас увидеть, поймать и зацепить чем-то. Работаем. Нет для нас преград», - отметил «Кот».
Западные обозреватели часто предрекают Украине поражение из-за невозможности противостоять российской авиации. Например, обозреватель Тор Шредер в статье для немецкого издания Der Spiegel писал, что украинские силы не могут преодолеть минные поля и становятся живой мишенью для российской авиации и артиллерии. Это объясняет, почему президент Украины Владимир Зеленский просит у западных стран истребители, говорится в материале.
Что удивительно, но даже главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью The Washington Post признавал, что старые украинские самолеты не могут конкурировать с российскими. По его словам, у России на вооружении стоят более современные Су-35, оснащённые более совершенные радары и имеющие большую ракетную дальность.
ХОТЕЛИ ВЕРНУТЬ, НО ПОТЕРЯЛИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал ТАСС об успешном отражении пяти попыток украинской стороны вернуть позиции в районе Серебрянского лесничества.
«На красно-лиманском направлении авиация группировки «Центр» нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по районам сосредоточения живой силы огневых средств противника, а также по командно-наблюдательному пункту и двум складам боеприпасов. В районе Серебрянского лесничества подразделения 42 механизированной бригады ВСУ при поддержки техники предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией и армейской авиации противник отступил, понеся потери в живой силе и технике. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены орудия «Д-30» и два 120-миллиметровых миномета украинских войск», - рассказал Савчук.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российским войскам удалось отразить 13 атак противника на донецком направлении, передает «Радиоточка НСН».
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