Российские войска отразили 13 атак на донецком направлении
17 июля 202314:55
Российским войскам удалось отразить 13 атак противника на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Уточняется, что атаки отражены в районах Берестовское, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка.
Во время боев были уничтожены до 320 украинских военных, два броневика, американская артиллерийская система М777, Krab и так далее.
Ранее депутат Заварзин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал уничтожить украинских «бандюганов-руководителей».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru