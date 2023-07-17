Российские войска отразили 13 атак на донецком направлении

Российским войскам удалось отразить 13 атак противника на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что атаки отражены в районах Берестовское, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка.

Во время боев были уничтожены до 320 украинских военных, два броневика, американская артиллерийская система М777, Krab и так далее.

Ранее депутат Заварзин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал уничтожить украинских «бандюганов-руководителей».

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ФОТО: РИА Новости
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