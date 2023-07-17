Российские войска отразили 13 атак на донецком направлении

Военный самолет упал в море в районе Ейска Краснодарского края Керченская паромная переправа начала перевозить легковые автомобили Подъезды к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае перекрыты МИД РФ: Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля В Российском зерновом союзе согласились с приостановкой зерновой сделки