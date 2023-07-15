Минобороны России: ВС РФ отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

Российские силы отразили 17 атак украинской стороны на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.

Минобороны России: ВС РФ уничтожили более пяти тысяч беспилотников с начала СВО

В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении порядка 315 украинских военных, двух ББМ, трех пикапов и гаубицы «Д-30» на донецком направлении.

На красно-лиманском направлении ВС РФ уничтожили больше 70 бойцов ВСУ, 2 ББМ, 3 пикапа, а также гаубицу «Д-20».

Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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