Минобороны России: ВС РФ отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении
15 июля 202314:29
Российские силы отразили 17 атак украинской стороны на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении порядка 315 украинских военных, двух ББМ, трех пикапов и гаубицы «Д-30» на донецком направлении.
На красно-лиманском направлении ВС РФ уничтожили больше 70 бойцов ВСУ, 2 ББМ, 3 пикапа, а также гаубицу «Д-20».
Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru