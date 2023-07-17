Минобороны России: Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow
В Минобороны России рассказали о перехвате российскими средствами ПВО трех крылатых ракет Storm Shadow и трех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Российские силы уничтожили склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы «Лиман» в районе Краматорска в ДНР, рассказали в Минобороны. Также склад боеприпасов ВСУ был уничтожен в районе Малой Токмачки Запорожской области.
В оборонном ведомстве также отчитались об отражении двух атак ВСУ и о пресечении действий двух украинских диверсионно-разведывательных групп на краснолиманском направлении.
Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru