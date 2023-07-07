Spiegel: бойцы ВСУ не могут атаковать из-за минных полей и ВКС России

Украинские подразделения не могут пойти в атаку из-за плотных минных полей и действий российской авиации. Об этом в статье для немецкого издания Der Spiegel написал обозреватель Тор Шредер.

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Вооруженные силы Украины далеки от целей, которые руководство страны поставило в рамках контрнаступления, констатировал журналист. По его словам, у бойцов ВСУ отсутствует надежная защита.

Шредер отметил, что украинские силы не могут преодолеть минные поля и становятся живой мишенью для российской авиации и артиллерии. Это объясняет, почему президент Владимир Зеленский просит у западных стран истребители, говорится в материале.

Как сообщает «Радиоточка НСН», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли заявил, что контрнаступление украинской армии идет «согласно плану».

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ФОТО: РИА Новости
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