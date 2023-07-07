Spiegel: бойцы ВСУ не могут атаковать из-за минных полей и ВКС России

Вооруженные силы Украины далеки от целей, которые руководство страны поставило в рамках контрнаступления, констатировал журналист. По его словам, у бойцов ВСУ отсутствует надежная защита.

Шредер отметил, что украинские силы не могут преодолеть минные поля и становятся живой мишенью для российской авиации и артиллерии. Это объясняет, почему президент Владимир Зеленский просит у западных стран истребители, говорится в материале.

Как сообщает «Радиоточка НСН», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли заявил, что контрнаступление украинской армии идет «согласно плану».

