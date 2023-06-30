Залужный: российские Су-35 легко поражают позиции ВСУ на земле

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что старые украинские самолеты не могут конкурировать с российскими.

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По его словам, у России на вооружении стоят более современные Су-35, оснащённые более совершенные радары и имеющие большую ракетную дальность.

«В результате украинские войска на земле легко становятся мишенью», - подчеркнул главком.

Залужный добавил, что для противостояния российской авиации ему не нужно 120 самолётов - будет достаточно «очень ограниченного количества».

Ранее Минобороны Украины заявило, что Киеву для выхода к границам 1991 года необходимо четыре эскадрильи истребителей F-16, то есть 48 самолётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВКС РФСу-35

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