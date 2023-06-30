Залужный: российские Су-35 легко поражают позиции ВСУ на земле
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что старые украинские самолеты не могут конкурировать с российскими.
По его словам, у России на вооружении стоят более современные Су-35, оснащённые более совершенные радары и имеющие большую ракетную дальность.
«В результате украинские войска на земле легко становятся мишенью», - подчеркнул главком.
Залужный добавил, что для противостояния российской авиации ему не нужно 120 самолётов - будет достаточно «очень ограниченного количества».
Ранее Минобороны Украины заявило, что Киеву для выхода к границам 1991 года необходимо четыре эскадрильи истребителей F-16, то есть 48 самолётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Затулин усомнился в победе России в СВО без мобилизации
- Депутат Даванков предложил разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством
- Военный эксперт объяснил, почему Украина стала экономить западные танки
- Александр Петров сыграл в новом фильме Романа Полански
- Залужный: российские Су-35 легко поражают позиции ВСУ на земле
- Главком ВСУ Залужный признал потерю танков Leopard в ходе контрнаступления
- Китайцы начали продавать фигурку Рамзана Кадырова
- Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке
- Минобороны России: Пять атак противника отразили ВС РФ на донецком направлении
- Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры на юге Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru