Минобороны: российские войска отразили 15 атак на донецком направлении

Российские силы за минувшие сутки отразили 15 атак украинской армии на донецком направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Подразделения ВСУ пытались перейти в наступление в районе Белогоровки, Веселого, Орехово-Василевки, Первомайского и других населенных пунктов. Российская группировка отразила все атаки противника, отметили в ведомстве.

Украинские силы потеряли до 270 человек убитыми и ранеными, пять автомобилей и две бронированные машины. Уничтожено два склада с боеприпасами в районе Ивано-Дарьевки и Раздоловки.

В Минобороны ранее сообщили, что с начала спецоперации российская армия уничтожила более пяти тысяч беспилотников ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДонецкСпецоперацияМинобороны РФ

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