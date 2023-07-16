Минобороны: российские войска отразили 15 атак на донецком направлении
Российские силы за минувшие сутки отразили 15 атак украинской армии на донецком направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Подразделения ВСУ пытались перейти в наступление в районе Белогоровки, Веселого, Орехово-Василевки, Первомайского и других населенных пунктов. Российская группировка отразила все атаки противника, отметили в ведомстве.
Украинские силы потеряли до 270 человек убитыми и ранеными, пять автомобилей и две бронированные машины. Уничтожено два склада с боеприпасами в районе Ивано-Дарьевки и Раздоловки.
В Минобороны ранее сообщили, что с начала спецоперации российская армия уничтожила более пяти тысяч беспилотников ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru