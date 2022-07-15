«Песни, мемы, хохлома!» Чем запомнился россиянам «околокосмический» Дмитрий Рогозин

ПЕСНИ, ГЖЕЛЬ И ХОХЛОМА

Дмитрий Рогозин возглавил Роскосмос в мае 2018 года.

А уже в августе россияне обсуждали космическую одиссею «дырявого корабля» «Союз МС-09». Как показало расследование, происхождение дырки оказалось внеземным. В этом заподозрили американку Серину Ауньон-Чэнселлор, у которой якобы случился нервный срыв на третьем месяце полета. Тем не менее, тогда никто не пострадал. Как и в феврале 2019 года, когда на МКС сломался туалет.

В августе 2020 года Рогозин предложил расписывать российские космические корабли под хохлому и гжель, а также наносить на них орнаменты других народных школ, чтобы «рекламировать людей, которые сохраняют уникальные традиции». Он также высказался за создание серии ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца.

Осенью 2021 года эта история получила неожиданное продолжение.

Российский блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров сообщил тогда, что его пост о том, что «Роскосмос» расписал ракету «Союз» под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода заблокировал Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), усмотрев в нем сходство со словом "хохол".

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Фейсбук её ненавидит. Так и пишет «ненависть»!» - написал возмущенный Егоров.

Однако вскоре Facebook разблокировал пост и извинился перед автором. По мнению Егорова, это произошло из-за того, что «Фейсбук узнал, что такое хохлома». Благодаря, получается, Рогозину.

Осенью 2020 года на сайте «Роскосмоса» появился раздел с песнями на стихи Рогозина.

В распоряжении «Радиоточки НСН» есть пластинка под названием «Пролетаю над Россией» с этими песнями. В их числе композиции «Белый город», «Возвращайся», «Сталинград», «Кузнецы в сирийском небе», «Мое Приднестровье», «Не стреляй», «Буран», «Остался один», «Синица», «Жареный баран», «Не такая как все», «Ленка», «Ревнивые братья» и «Пролетаю над Россией».

На сайте Роскосмоса были и другие песни на стихи Рогозина, например, «Рвем небо мы в клочья» и «Над Землей летит корабль».

Как отмечал в беседе с НСН участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко, тесты песен Рогозина «справедливо можно назвать удачными, а вот что касается музыки и аранжировки, здесь не хватает аутентичности, элегантности и собственного почерка».

По данным РБК, Рогозин начал знакомить россиян со своим творчеством еще в 2017 году, когда представил клип на песню о любви «Она не похожа на всех».

Кстати, пишет стихи к песням и супруга Рогозина Татьяна. Например, ее лирическую песню «Время-вечность» исполнил Александр Маршал.

Правда, к сожалению для поклонников творчества Рогозина, страница с его песнями сегодня была удалена с сайта «Роскосмоса».