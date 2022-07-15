«Песни, мемы, хохлома!» Чем запомнился россиянам «околокосмический» Дмитрий Рогозин
Рогозин полемизировал с Илоном Маском, писал стихи для Анджелины Джоли, сажал «дырявые» корабли и приютил таксу-испытателя Николаса.
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин запомнился россиянам не только космическими достижениями, но и неординарными высказываниями и креативом.
За четыре года работы на этом посту Дмитрий Олегович радовал нас песнями, стихами и яркими дискуссиями, а также оказался причастен к ряду курьезных ситуаций.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» собрал самые яркие фрагменты «околокосмической» жизни Рогозина.
ПЕСНИ, ГЖЕЛЬ И ХОХЛОМА
Дмитрий Рогозин возглавил Роскосмос в мае 2018 года.
А уже в августе россияне обсуждали космическую одиссею «дырявого корабля» «Союз МС-09». Как показало расследование, происхождение дырки оказалось внеземным. В этом заподозрили американку Серину Ауньон-Чэнселлор, у которой якобы случился нервный срыв на третьем месяце полета. Тем не менее, тогда никто не пострадал. Как и в феврале 2019 года, когда на МКС сломался туалет.
В августе 2020 года Рогозин предложил расписывать российские космические корабли под хохлому и гжель, а также наносить на них орнаменты других народных школ, чтобы «рекламировать людей, которые сохраняют уникальные традиции». Он также высказался за создание серии ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца.
Осенью 2021 года эта история получила неожиданное продолжение.
Российский блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров сообщил тогда, что его пост о том, что «Роскосмос» расписал ракету «Союз» под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода заблокировал Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), усмотрев в нем сходство со словом "хохол".
«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Фейсбук её ненавидит. Так и пишет «ненависть»!» - написал возмущенный Егоров.
Однако вскоре Facebook разблокировал пост и извинился перед автором. По мнению Егорова, это произошло из-за того, что «Фейсбук узнал, что такое хохлома». Благодаря, получается, Рогозину.
Осенью 2020 года на сайте «Роскосмоса» появился раздел с песнями на стихи Рогозина.
В распоряжении «Радиоточки НСН» есть пластинка под названием «Пролетаю над Россией» с этими песнями. В их числе композиции «Белый город», «Возвращайся», «Сталинград», «Кузнецы в сирийском небе», «Мое Приднестровье», «Не стреляй», «Буран», «Остался один», «Синица», «Жареный баран», «Не такая как все», «Ленка», «Ревнивые братья» и «Пролетаю над Россией».
На сайте Роскосмоса были и другие песни на стихи Рогозина, например, «Рвем небо мы в клочья» и «Над Землей летит корабль».
Как отмечал в беседе с НСН участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко, тесты песен Рогозина «справедливо можно назвать удачными, а вот что касается музыки и аранжировки, здесь не хватает аутентичности, элегантности и собственного почерка».
По данным РБК, Рогозин начал знакомить россиян со своим творчеством еще в 2017 году, когда представил клип на песню о любви «Она не похожа на всех».
Кстати, пишет стихи к песням и супруга Рогозина Татьяна. Например, ее лирическую песню «Время-вечность» исполнил Александр Маршал.
Правда, к сожалению для поклонников творчества Рогозина, страница с его песнями сегодня была удалена с сайта «Роскосмоса».
СТИХИ ДЛЯ АНДЖЕЛИНЫ И ДОМ ДЛЯ НИКОЛАСА
2022 год получился особенно ярким для Дмитрия Рогозина.
В марте он вступил в заочную полемику с Илоном Маском, опубликовавшим мем о своем воображаемом поединке с президентом России Владимиром Путиным.
Маск в шутку вызвал Путина на бой 14 марта, указав, что «Ставка — Украина». Рогозин в тот же день опубликовал в ответ миллиардеру цитату из «Сказки о попе и работнике его Балде»: «Ты, бесенок, еще молоденек. Со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата».
В ответ Маск предложил Рогозину 10% выручки от боя с Путиным, назвав того «жестким переговорщиком».
В мае Рогозин призвал Маска «отвечать по-взрослому» за обеспечение Украины средствами военной связи.
«Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой», — написал Маск в ответ, обращаясь к Рогозину.
Однако не Маском единым.
В марте Рогозин в ответ на санкции США предложил им «летать на своих метлах». В апреле назвал США «засранцами» в ответ на то, что Госдеп не упомянул Юрия Гагарина в поздравлении с Днем космонавтики.
В мае, узнав, что Анджелина Джоли приехала во Львов, Дмитрий Олегович посвятил ей стихи, правда потом их удалил из соцсетей.
Однако СМИ сохранили нетленку, начинавшуюся с четверостишия: «Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята. Как дубик в три охвата».
Он пообещал актрисе, что «красотку не обидит суровый наш солдат», предположив при этом, что Бред Питт «от изумления откроет рот».
В мае Рогозин предложил переименовать Курилы в «Варяг», «Кореец», а также остров в честь Всеволода Руднева. В июне познакомил пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки с цитатой из фильма «Бриллиантовая рука» «зачем Володька сбрил усы».
Кроме того, в начале лета Рогозин признался, что верит в инопланетный разум.
«Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной. Я отношу себя к сторонникам именно этого понимания», — сказал Дмитрий Олегович, допустив, что «и нас могут исследовать подобно микробам».
Кроме того, россияне ассоциируют с именем Рогозина таксу Николаса, которую в 2017 году на глазах у президента Сербии Александра Вучича топили, а правильнее сказать, окунали с головой в кислородсодержащую жидкость.
В январе 2021 глава «Роскосмоса» объявил, что Николас живет у него дома «счастливой собачьей жизнью» и опубликовал в соцсетях фото собаки-испытателя.
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