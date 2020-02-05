Рогозин уклончиво ответил на вопрос о дырке в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал не торопиться с раскрытием загадки появления дырки в пилотируемом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС.
«Всему свое время», - написал Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей о том, когда будет обнародована причина появления отверстия на корабле.
В свою очередь глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что информация будет оглашена после завершения расследования, передает RT.
Отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке «Союза» обнаружили в августе 2018 года. Спустя год Рогозин заявил, что «Роскосмос» выяснил причину появления дырки, но заявил, что корпорация не будет раскрывать причину ее появления, сообщала Газета.ру
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