«Не хватает элегантности». Группа «Ундервуд» оценила песни Рогозина
Участники группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей 2020 года.
На сайте Роскосмоса были опубликованы песни Рогозина
Роскосмос опубликовал на своем сайте песни главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Максим Кучеренко: «Дмитрий Рогозин при всей своей романтической содержательности является российским чиновником, и ему есть, у кого поучиться. К примеру, Жуковский и Державин были выдающимися чиновниками, Тютчев и Грибоедов имели успешные карьеры в дипломатии. А если вдруг возникнут вопросы, связанные с музыкальным контекстом, то мы с удовольствием поддержим Дмитрия Рогозина. Я не голословен, поскольку специально прослушал два трека, и могу сказать, что тексты справедливо можно назвать удачными, а вот что касается музыки и аранжировки, здесь не хватает аутентичности, элегантности и собственного почерка», – прокомментировал Максим Кучеренко в эфире НСН.
Маяковский признан самым стильным поэтом
Россияне назвали Владимира Маяковского самым стильным поэтом, на втором месте оказался Сергей Есенин, а на третьем – Антон Чехов. Опрос проводился среди пользователей сервиса MyBook.
Владимир Ткаченко: «Стиль Владимира Владимировича, конечно, всегда был перфектным, но я не понимаю, почему Есенин на втором месте? Ведь они представляли абсолютно два разных стиля. И Сергей Александрович был не менее стильным поэтом, хотя он приехал из Рязани в крестьянской рубашке, в лаптях. Но Маяковский, который увидел его одним из первых, а Маяковский уже тогда был желторубашечником, футуристом, сказал Есенину, что тот будет уже через полгода ходить в цилиндре и с тростью. И Маяковский оказался прав», – рассказал слушателям НСН Владимир Ткаченко.
«Король и Шут» вошел в топ-5 самых прослушиваемых групп среди россиян
Стриминговый сервис Spotify подвел итоговый рейтинг музыкальных предпочтений россиян за последние четыре месяца. В топ-5 попала рок-группа «Король и Шут».
Максим Кучеренко: «Мы сами с удовольствием наблюдаем, как "Король и Шут" становится по-настоящему классическим репертуаром в русском роке. Это абсолютно заслужено. Прошло время с момента ухода из жизни Михаила Горшенева. И замены, конечно же, мы не видим такому дуэту, который блистал десять лет назад, и время это еще раз подтверждает», – сказал в интервью НСН Максим Кучеренко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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