«Не хватает элегантности». Группа «Ундервуд» оценила песни Рогозина

Владимир Ткаченко: «Стиль Владимира Владимировича, конечно, всегда был перфектным, но я не понимаю, почему Есенин на втором месте? Ведь они представляли абсолютно два разных стиля. И Сергей Александрович был не менее стильным поэтом, хотя он приехал из Рязани в крестьянской рубашке, в лаптях. Но Маяковский, который увидел его одним из первых, а Маяковский уже тогда был желторубашечником, футуристом, сказал Есенину, что тот будет уже через полгода ходить в цилиндре и с тростью. И Маяковский оказался прав», – рассказал слушателям НСН Владимир Ткаченко.

