«Не хватает элегантности». Группа «Ундервуд» оценила песни Рогозина

Участники группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей 2020 года.

1

На сайте Роскосмоса были опубликованы песни Рогозина

Роскосмос опубликовал на своем сайте песни главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Максим Кучеренко: «Дмитрий Рогозин при всей своей романтической содержательности является российским чиновником, и ему есть, у кого поучиться. К примеру, Жуковский и Державин были выдающимися чиновниками, Тютчев и Грибоедов имели успешные карьеры в дипломатии. А если вдруг возникнут вопросы, связанные с музыкальным контекстом, то мы с удовольствием поддержим Дмитрия Рогозина. Я не голословен, поскольку специально прослушал два трека, и могу сказать, что тексты справедливо можно назвать удачными, а вот что касается музыки и аранжировки, здесь не хватает аутентичности, элегантности и собственного почерка», – прокомментировал Максим Кучеренко в эфире НСН.

2

Маяковский признан самым стильным поэтом

Россияне назвали Владимира Маяковского самым стильным поэтом, на втором месте оказался Сергей Есенин, а на третьем – Антон Чехов. Опрос проводился среди пользователей сервиса MyBook.

Владимир Ткаченко: «Стиль Владимира Владимировича, конечно, всегда был перфектным, но я не понимаю, почему Есенин на втором месте? Ведь они представляли абсолютно два разных стиля. И Сергей Александрович был не менее стильным поэтом, хотя он приехал из Рязани в крестьянской рубашке, в лаптях. Но Маяковский, который увидел его одним из первых, а Маяковский уже тогда был желторубашечником, футуристом, сказал Есенину, что тот будет уже через полгода ходить в цилиндре и с тростью. И Маяковский оказался прав», – рассказал слушателям НСН Владимир Ткаченко.

3

«Король и Шут» вошел в топ-5 самых прослушиваемых групп среди россиян

Стриминговый сервис Spotify подвел итоговый рейтинг музыкальных предпочтений россиян за последние четыре месяца. В топ-5 попала рок-группа «Король и Шут».

Максим Кучеренко: «Мы сами с удовольствием наблюдаем, как "Король и Шут" становится по-настоящему классическим репертуаром в русском роке. Это абсолютно заслужено. Прошло время с момента ухода из жизни Михаила Горшенева. И замены, конечно же, мы не видим такому дуэту, который блистал десять лет назад, и время это еще раз подтверждает», – сказал в интервью НСН Максим Кучеренко.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба группы Ундервуд
ТЕГИ:Максим КучеренкоВладимир ТкаченкоАвторские НовостиУндервуд
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