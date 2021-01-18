Рогозин показал таксу, над которой проводился эксперимент с жидкостью

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что такса Николас, на которой в 2017 году проводился эксперимент по дыханию под водой, живет у него дома «счастливой собачьей жизнью». Он опубликовал фото животного в Facebook.

Эксперимент с таксой был проведен 19 декабря 2017 года, когда, будучи вице-премьером, Рогозин показывал президенту Сербии Александру Вучичу разработки Фонда перспективных исследований. Среди них - жидкость, которой можно дышать. Разработку продемонстрировали на таксе, которую полностью погрузили в колбу с раствором. Эксперимент тогда вызвал критику зоозащитников.

На вопрос одного из пользователей соцсети Рогозин ответил, что он тоже против демонстрации подобных опытов на животных, хотя «осознает их необходимость ради спасения человеческих жизней». Глава «Роскосмоса» отметил, что сам «собачник» и при проведении опыта никто не пострадал.

Относительно перспектив разработки, которая была продемонстрирована тогда, Рогозин написал, что об этом нужно спрашивать не его, а гендиретора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

Ранее пользователи сети выразили сомнения в правдивости фотографии вице‐премьера России Дмитрия Рогозина с таксой Николасом, сообщает телеканал «360».



