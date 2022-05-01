«Крутые здесь ребята»: Рогозин позвал Анджелину Джоли в Донбасс

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал для известной актрисы Анджелины Джоли стихотворение, которое посвятил её поездке во Львов.

Украинские СМИ показали Анджелину Джоли в кафе Львова

Также он позвал знаменитость в Донбасс.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята, как дубик в три охвата», – написал руководитель госкорпорации в своем Telegram-канале.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о приезде во Львов голливудской актрисы Анджелины Джоли.

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ТЕГИ:ДонбассУкраинаДмитрий РогозинАнжелина Джоли
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