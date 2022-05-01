«Крутые здесь ребята»: Рогозин позвал Анджелину Джоли в Донбасс

Также он позвал знаменитость в Донбасс.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята, как дубик в три охвата», – написал руководитель госкорпорации в своем Telegram-канале.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о приезде во Львов голливудской актрисы Анджелины Джоли.

