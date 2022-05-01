«Крутые здесь ребята»: Рогозин позвал Анджелину Джоли в Донбасс
1 мая 202202:02
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал для известной актрисы Анджелины Джоли стихотворение, которое посвятил её поездке во Львов.
Также он позвал знаменитость в Донбасс.
«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята, как дубик в три охвата», – написал руководитель госкорпорации в своем Telegram-канале.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о приезде во Львов голливудской актрисы Анджелины Джоли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 363 / сут.
Умерли
376 тыс.+157 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 022 / сут.
- С 1 мая Херсонская область переходит в рублевую зону
- «Крутые здесь ребята»: Рогозин позвал Анджелину Джоли в Донбасс
- Пентагон показал передаваемые Украине бронетранспортеры
- В Кемеровской области из-за лесных пожаров загорелись дома
- СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из РФ
- ЦСКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина
- Тулси Габбарт уличила власти США во введении цензуры и установлении диктатуры
- Влиятельный футбольный агент Мино Райола умер
- Евросоюз собирается отказаться от российской нефти до конца года
- С территории завода «Азовсталь» вышли 25 человек
30 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru