Борисов возглавил «Роскосмос» вместо Рогозина
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно указу главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации, новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера по оборонной промышленности.
Ранее Путин назначил зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева главой организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, сообщает RT.
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