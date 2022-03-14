Рогозин ответил Маску на вызов Путину

Для своего ответа он взял строчки из произведения Александра Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде».

«Ты, бесёнок, еще молодёнек, Со мною тягаться слабёнек; Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата», - процитировал классика Рогозин.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своём Twitter пост, в котором написал: «Я вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка - Украина».

