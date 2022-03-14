Рогозин ответил Маску на вызов Путину

Глава госкорпорации «Роскомос» Дмитрий Рогозин в своём Twitter ответил американскому бизнесмену Илону Маску, который решил «вызвать на поединок» президента России Владимира Путина.

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Для своего ответа он взял строчки из произведения Александра Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде».

«Ты, бесёнок, еще молодёнек, Со мною тягаться слабёнек; Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата», - процитировал классика Рогозин.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своём Twitter пост, в котором написал: «Я вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка - Украина».

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Фото: Глеб Щелкунов / "Коммерсантъ"
ТЕГИ:TwitterВладимир ПутинИлон МаскДмитрий Рогозин
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