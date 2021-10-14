«Facebook ненавидит х****му!» Вслед за футболистом Хохловым «в бан» попала хохлома
Дмитрий Рогозин предлагал раскрашивать ракеты под хохлому и гжель, которую пользователи Facebook теперь считают «более толерантной».
Американская соцсеть Facebook вновь оказалась в нелепой ситуации из-за желания заблокировать «враждебные высказывания», к которым заокеанские эксперты относят все производные от слова «хохол».
Ранее в суд на Facebook подал известный российский футболист и тренер Дмитрий Хохлов, у которого возникли проблемы из-за фамилии. На этот раз в бан попала «хохлома».
Как сообщил российский блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров, Facebook заблокировал ЕГО пост о том, что «Роскосмос» расписал ракету «Союз» под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
Администрация соцсети объяснила свое решение тем, что «публикация нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений».
«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Фейсбук её ненавидит. Так и пишет «ненависть»!» - написал возмущенный Егоров.
Однако вскоре Facebook разблокировал пост и извинился перед автором. По мнению Егорова, это произошло из-за того, что «Фейсбук узнал, что такое хохлома».
МОСКАЛЯ НЕ БЛОКИРУЮТ
Тем не менее, подписчики блогера начали активную дискуссию, пытаясь выявить корень проблемы.
«Хoxлома - не толерантно, толерантно Гжель», - считает Наталья Прахова-Аффар.
«Нужно писать x0xloma, авось не распознает», - посоветовал Алексей Панин.
«Фейсбук, ты пьян», - предположил Алексей Щегельский.
Артем Радченко рассказал, что «это известный прикол», отметив, что однажды сам на месяц был заблокирован в Facebook за слово «хохол». «Самое интересное, что за москаля не блокируют, такая вот свобода слова по-американски», - добавил он.
А Игорь Дорохин выразил уверенность, что Егорову должен посочувствовать «тренер Хохлов», намекая на недавнюю историю с экс-футболистом сборной России и тренером волгоградского «Ротора» Дмитрием Хохловым.
ФУТБОЛЬНАЯ ФАМИЛИЯ
В конце сентября стало известно, что Хохлов подал в суд на Facebook и хочет получить компенсацию морального вреда в размере 150 млн рублей.
«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», - жаловался Хохлов.
По словам спортсмена, Facebook и Instagram думают, что «Хохлов» - это слово «хохол» в родительном падеже, блокировку за которое ввели ещё в 2015 году.
Оказалось, что Хохлов подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы ещё в июле. Однако на заседании суда 5 октября рассмотрение дела было перенесено на февраль 2022 года.
МЕЧТЫ РОГОЗИНА
В августе 2020 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил расписывать российские космические корабли под хохлому и гжель, а также наносить на них орнаменты других народных школ, чтобы «рекламировать людей, которые сохраняют уникальные традиции».
Он также высказался за создание серии ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца для популяризации внутреннего туризма.
12 октября «Роскосмос» сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1а», которой предстоит в конце октября отправить к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс МС-18», украшена хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
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