«Facebook ненавидит х****му!» Вслед за футболистом Хохловым «в бан» попала хохлома

Как сообщил российский блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров, Facebook заблокировал ЕГО пост о том, что «Роскосмос» расписал ракету «Союз» под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Администрация соцсети объяснила свое решение тем, что «публикация нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений».

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Фейсбук её ненавидит. Так и пишет «ненависть»!» - написал возмущенный Егоров.

Однако вскоре Facebook разблокировал пост и извинился перед автором. По мнению Егорова, это произошло из-за того, что «Фейсбук узнал, что такое хохлома».

МОСКАЛЯ НЕ БЛОКИРУЮТ

Тем не менее, подписчики блогера начали активную дискуссию, пытаясь выявить корень проблемы.

«Хoxлома - не толерантно, толерантно Гжель», - считает Наталья Прахова-Аффар.

«Нужно писать x0xloma, авось не распознает», - посоветовал Алексей Панин.

«Фейсбук, ты пьян», - предположил Алексей Щегельский.

Артем Радченко рассказал, что «это известный прикол», отметив, что однажды сам на месяц был заблокирован в Facebook за слово «хохол». «Самое интересное, что за москаля не блокируют, такая вот свобода слова по-американски», - добавил он.

А Игорь Дорохин выразил уверенность, что Егорову должен посочувствовать «тренер Хохлов», намекая на недавнюю историю с экс-футболистом сборной России и тренером волгоградского «Ротора» Дмитрием Хохловым.