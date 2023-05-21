Не нужен нам берег турецкий? Грузинские авиаперевозчики борются за туристов из России
Авиаперевозчики в Грузии добиваются стабильной работы и возвращения туристов из России. Турция снижает стоимость туров в конкуренции с другими странами за рынок.
Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways объявил президента страны Саломе Зурабишвилине персоной нон-грата. В компании решили, что ее не пустят ни на один борт перевозчика, которому она объявила бойкот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — цитирует сообщение авиакомпании Газета.ru.
Также грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways призвал в соцсетях прекратить провокации в свой адрес.
Они начались из-за возобновления прямых рейсов в Россию. Отмечается, что введение или отмена безвизового режима, восстановление или прекращение авиасообщения является прерогативой государств.
Авиакомпания призвала граждан Грузии трезво оценить ситуацию и «поддержать сторону истины».
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова накануне резко высказалась в адрес политиков в Грузии, которые критикуют возобновление прямого авиасообщение страны с РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале в субботу, 20 мая.
В парламенте Грузии произошла потасовка из-за восстановления авиасообщения с Россией, сообщает РИА Новости. Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Григорий Башадзе раскритиковал представителей правящей «Грузинской мечты» за возобновление прямого авиасообщения с Россией.
Взаимные оскорбления переросли в драку. Разнять депутатов удалось после вмешательства других парламентариев.
«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах», - заявила она.
Высказывания против возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси Захарова назвала индикатором «не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах».
Грузия в год может получать от 300 до 400 миллионов долларов с запуском авиасообщения с Россией. Три российские авиакомпании запросили рейсы в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В их числе компания «Азимут», которая получила разрешение 17 мая, сообщает ТАСС.
Это первая авиакомпания, которую допустили к полетам с 2019 года.
Высокого спроса на туры в Грузию со стороны россиян не наблюдается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов туристической отрасли.
Аналитики отметили, что путешественники заняли выжидательную позицию и надеются на снижение цен.
«Ажиотажного спроса нет, но запрос на полеты в Грузию есть», - сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Эксперт уточнил, что значительную часть спроса формируют россияне, которые выбрали Грузию для релокации. Загрузка рейсов на самолеты в Тбилиси хорошая, констатировал вице-президент РСТ.
Ажиотажного спроса на туры в Грузию не увидели и в туроператоре «Интурист». Эксперты компании считают, что туристы пока присматриваются к предложениям.
На этом фоне директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко объяснил в беседе с НСН, что цены на отдых в Турции будут снижаться по мере увеличения туристических предложений от других стран.
«Турция традиционно является самым массовым направлением для россиян. Исходя из тех предложений, которые есть, в части цены и качества, логистики, дополнительно обосновывает этот выбор. Плюс ментальность российского туриста, когда в той или иной стране происходят какие-то процессы, то они спрашивают, насколько уменьшилась цена, а не насколько там опасно или нет, к сожалению. Емкости на Турцию растут. При этом медленно, но верно российских туристов зазывают другие страны, к примеру, Грузия. Поэтому чем больше будет туристских дестинаций международного плана, тем дешевле будут предложения на отдых в Турции. Тренд на снижение цены в ближайшей перспективе может сохраниться», - сказал Осауленко.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вступил в силу 15 мая, об отмене визового режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вступил в силу 15 мая, об отмене визового режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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