Не нужен нам берег турецкий? Грузинские авиаперевозчики борются за туристов из России

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — цитирует сообщение авиакомпании Газета.ru.

Также грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways призвал в соцсетях прекратить провокации в свой адрес.

Они начались из-за возобновления прямых рейсов в Россию. Отмечается, что введение или отмена безвизового режима, восстановление или прекращение авиасообщения является прерогативой государств.

Авиакомпания призвала граждан Грузии трезво оценить ситуацию и «поддержать сторону истины».

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова накануне резко высказалась в адрес политиков в Грузии, которые критикуют возобновление прямого авиасообщение страны с РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале в субботу, 20 мая.