Эксперты заявили об отсутствии ажиотажного спроса на туры в Грузию
Высокого спроса на туры в Грузию со стороны россиян не наблюдается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов туристической отрасли.
Аналитики отметили, что путешественники заняли выжидательную позицию и надеются на снижение цен.
«Ажиотажного спроса нет, но запрос на полеты в Грузию есть», - сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Эксперт уточнил, что значительную часть спроса формируют россияне, которые выбрали Грузию для релокации. Загрузка рейсов на самолеты в Тбилиси хорошая, констатировал вице-президент РСТ.
Ажиотажного спроса на туры в Грузию не увидели и в туроператоре «Интурист». Эксперты компании считают, что туристы пока присматриваются к предложениям.
В пятницу, 19 мая, в аэропорту Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет российской авиакомпании. Грузинские оппозиционеры от партии «Дроа» пытались прорвать полицейский кордон, передает «Радиоточка НСН».
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