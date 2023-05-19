Эксперты заявили об отсутствии ажиотажного спроса на туры в Грузию

Высокого спроса на туры в Грузию со стороны россиян не наблюдается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов туристической отрасли.

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Аналитики отметили, что путешественники заняли выжидательную позицию и надеются на снижение цен.

«Ажиотажного спроса нет, но запрос на полеты в Грузию есть», - сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Эксперт уточнил, что значительную часть спроса формируют россияне, которые выбрали Грузию для релокации. Загрузка рейсов на самолеты в Тбилиси хорошая, констатировал вице-президент РСТ.

Ажиотажного спроса на туры в Грузию не увидели и в туроператоре «Интурист». Эксперты компании считают, что туристы пока присматриваются к предложениям.

В пятницу, 19 мая, в аэропорту Тбилиси приземлился первый за четыре года самолет российской авиакомпании. Грузинские оппозиционеры от партии «Дроа» пытались прорвать полицейский кордон, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Асланов
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