Слова «кринж» и «рофл» стали лидерами в списке раздражающих россиян выражений

Стало известно, какие слова и выражения раздражают россиян, сообщает ТАСС.

Филолог объяснил, почему «кринж» не угрожает русскому языку

Исследования провели сервис «Литрес» и агентство Magram MR. Как оказалось, самыми неприятными стали жаргонизмы и сленг, а чаще всего опрошенные упоминали слова «кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба». Второе место по уровню неприятия заняли англицизмы («кейс», «триггерить», «хайп», «фейк»). Также россияне не любят уменьшительно-ласкательные слова («вкусняшка», «кушать», «денежки»), искажение речевых норм («от слова совсем», «доброго времени суток»), канцеляризмы («согласно», «задействовать», «осуществлять»).

Зумеров сленг раздражает реже, чем граждан других поколений.

Ранее стало известно, что «сикс-севен» и «БПЛА» стали претендентами на «Слово года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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