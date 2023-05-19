Грузия одобрила полеты Red Wings в Тбилиси и Кутаиси

Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на прямые рейсы в Кутаиси и Тбилиси. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии на странице в соцсети.

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

В ведомстве отметили, что самолеты Red Wings будут осуществлять полеты по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Кроме того, отмечается, что авиакомпания не находится в черном списке ЕС.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилета из Москвы в Тбилиси рейсом авиакомпании «Азимут» колеблется в пределах 17-20 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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