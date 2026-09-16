СМИ: Война в Иране обошлась США в $33,4 млрд

Боевые действия в Иране обошлись бюджету США более чем в $33 млрд, сообщает CBS News.

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Таковы данные генерального инспектора Вооруженных сил США. Согласно его отчету, часть расходов пришлась на закупку вооружений. На боеприпасы было потрачено $22,3 млрд.

При этом в общую сумму не включены дополнительные расходы других ведомств. Речь идет о сотнях миллионов долларов, выделенных из американского бюджета на эвакуацию граждан с Ближнего Востока и восстановление дипломатических объектов, которые получили повреждения в результате ударов Тегерана.

Президент США Дональд Трамп потребовал от зарубежных государств возместить Вашингтону убытки, понесенные в ходе конфликта с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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