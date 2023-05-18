«Будет дешеветь»: Названы причины снижения цен на отдых в Турции
Чем больше будет туристских дестинаций международного плана, тем ниже будут цены на отдых в Турции, сказал НСН Александр Осауленко.
Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко объяснил в беседе с НСН, что цены на отдых в Турции будут снижаться по мере увеличения туристических предложений от других стран.
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, где россияне хотят провести предстоящий жаркий сезон. Оказалось, что больше всего российских туристов привлекает Турция: на эту страну приходится 32,4% поисковых запросов за границей. Вторую строчку рейтинга занимает Армения. Замыкает тройку Италия. Осауленко считает, что в этом рейтинге должна быть Абхазия.
«Турция традиционно является самым массовым направлением для россиян. Исходя из тех предложений, которые есть, в части цены и качества, логистики, дополнительно обосновывает этот выбор. Плюс ментальность российского туриста, когда в той или иной стране происходят какие-то процессы, то они спрашивают, насколько уменьшилась цена, а не насколько там опасно или нет, к сожалению. Емкости на Турцию растут. При этом медленно, но верно российских туристов зазывают другие страны, к примеру, Грузия. Поэтому чем больше будет туристских дестинаций международного плана, тем дешевле будут предложения на отдых в Турции. Тренд на снижение цены в ближайшей перспективе может сохраниться», - сказал Осауленко.
Собеседник НСН отметил, что у россиян высокий спрос на отдых в Абхазии.
«Что касается Армении, то эта страна достаточно удобная для межгосударственных продуктов – используют в качестве транзитного туризма. Италия продолжает выдавать шенгенские визы. Там понятный подход к самой процедуре. А вообще в эту тройку я бы добавил Абхазию. В этом году там могут отдохнуть два миллиона россиян. Динамика последних трех лет по росту посещений россиянами этой страны впечатляет. Нет языкового барьера, российская валюта в ходу, логистика удобная. Возможно восстановят воздушное сообщение», - отметил Осауленко.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН рассказал, что в России невозможно создать круглогодичный морской курорт.
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