«Будет дешеветь»: Названы причины снижения цен на отдых в Турции

Чем больше будет туристских дестинаций международного плана, тем ниже будут цены на отдых в Турции, сказал НСН Александр Осауленко.

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко объяснил в беседе с НСН, что цены на отдых в Турции будут снижаться по мере увеличения туристических предложений от других стран.

В Турции российские туристы обращаются к властям на фоне заявлений оппозиции о санкциях

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, где россияне хотят провести предстоящий жаркий сезон. Оказалось, что больше всего российских туристов привлекает Турция: на эту страну приходится 32,4% поисковых запросов за границей. Вторую строчку рейтинга занимает Армения. Замыкает тройку Италия. Осауленко считает, что в этом рейтинге должна быть Абхазия.

«Турция традиционно является самым массовым направлением для россиян. Исходя из тех предложений, которые есть, в части цены и качества, логистики, дополнительно обосновывает этот выбор. Плюс ментальность российского туриста, когда в той или иной стране происходят какие-то процессы, то они спрашивают, насколько уменьшилась цена, а не насколько там опасно или нет, к сожалению. Емкости на Турцию растут. При этом медленно, но верно российских туристов зазывают другие страны, к примеру, Грузия. Поэтому чем больше будет туристских дестинаций международного плана, тем дешевле будут предложения на отдых в Турции. Тренд на снижение цены в ближайшей перспективе может сохраниться», - сказал Осауленко.

«Дьявол в деталях»: Россиянам назвали нюансы летнего отдыха за границей

Собеседник НСН отметил, что у россиян высокий спрос на отдых в Абхазии.

«Что касается Армении, то эта страна достаточно удобная для межгосударственных продуктов – используют в качестве транзитного туризма. Италия продолжает выдавать шенгенские визы. Там понятный подход к самой процедуре. А вообще в эту тройку я бы добавил Абхазию. В этом году там могут отдохнуть два миллиона россиян. Динамика последних трех лет по росту посещений россиянами этой страны впечатляет. Нет языкового барьера, российская валюта в ходу, логистика удобная. Возможно восстановят воздушное сообщение», - отметил Осауленко.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН рассказал, что в России невозможно создать круглогодичный морской курорт.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:АбхазияАрменияИталияТурцияТуризм

Горячие новости

Все новости

партнеры