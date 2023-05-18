«Будет дешеветь»: Названы причины снижения цен на отдых в Турции

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, где россияне хотят провести предстоящий жаркий сезон. Оказалось, что больше всего российских туристов привлекает Турция: на эту страну приходится 32,4% поисковых запросов за границей. Вторую строчку рейтинга занимает Армения. Замыкает тройку Италия. Осауленко считает, что в этом рейтинге должна быть Абхазия.

«Турция традиционно является самым массовым направлением для россиян. Исходя из тех предложений, которые есть, в части цены и качества, логистики, дополнительно обосновывает этот выбор. Плюс ментальность российского туриста, когда в той или иной стране происходят какие-то процессы, то они спрашивают, насколько уменьшилась цена, а не насколько там опасно или нет, к сожалению. Емкости на Турцию растут. При этом медленно, но верно российских туристов зазывают другие страны, к примеру, Грузия. Поэтому чем больше будет туристских дестинаций международного плана, тем дешевле будут предложения на отдых в Турции. Тренд на снижение цены в ближайшей перспективе может сохраниться», - сказал Осауленко.