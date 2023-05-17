Georgian Airways призвала прекратить провокации из-за полетов в Россию

Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways призвал в соцсетях прекратить провокации в свой адрес.

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

Они начались из-за возобновления прямых рейсов в Россию. Отмечается, что введение или отмена безвизового режима, восстановление или прекращение авиасообщения является прерогативой государств.

Авиакомпания призвала граждан Грузии трезво оценить ситуацию и «поддержать сторону истины».

Ранее Georgian Airways открыла продажи билетов на рейсы из Тбилиси в Москву. Полеты будут выполняться с 20 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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