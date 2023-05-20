Президент Грузии отказалась пользоваться Georgian Airways из-за полетов в Россию

По ее словам, она объявляет бойкот авиакомпании. Также она призвала граждан Грузии поддержать ее в этом решении.

В субботу, 20 мая, первый за четыре года рейс Georgian Airways из Тбилиси приземлился в московском аэропорту Внуково.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко раскритиковала политиков в Грузии, которые возмущены возобновлением прямого авиасообщение страны с РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».