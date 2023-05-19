Президент Грузии назвала нежелательным прибытие в Тбилиси рейса из Москвы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «нежелательным рейсом» прибытие в Тбилиси из Москвы первого самолета после перерыва. Об этом сообщает ТАСС.

В Тбилиси приземлился первый после перерыва рейс из Москвы

Ранее Россия приняла решение возобновить авиасообщение с Грузией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Первый борт авиакомпании «Азимут» из Москвы приземлился в Тбилисском международном аэропорту в 13:20 (12:20 мск).

При этом несогласные с возобновлением авиаперелетов вышли на акцию протеста около Тбилисского аэропорта, демонстрируя, что «в Грузии никто не рад российским самолетам».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеРоссияГрузия

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