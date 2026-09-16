Крупные нефтекомпании заявили о начале «великого топливного кризиса»

По данным издания, мировые коммерческие запасы топлива сокращаются более полугода, а стратегические резервы сырья практически исчерпали возможности компенсировать образовавшийся дефицит.

После атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии рынок потерял около 2,5 млн баррелей нефти в сутки. Дополнительное давление создает Китай, который после нескольких месяцев использования собственных запасов нефти снова нарастил закупки на мировом рынке.

Глава Chevron Майк Вирт заявил, что позволявшие смягчать последствия перебоев с поставками основные механизмы уже исчерпаны. По его словам, сложно найти причины, по которым цены на нефть могут быстро снизиться.

Нефтяной рынок переживает один из самых серьёзных кризисов за последние десятилетия, из-за чего цены за баррель могут взлететь до 130 долларов, сказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

