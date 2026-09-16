Жена Трампа-младшего подтвердила, что Умар Кремлев устроил им праздник на Багамах
Жена старшего сына американского лидера Дональда Трампа Беттина Андерсон заявила, что владелец дилера «Рольф» и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев организовал для нее с супругом праздник на Багамах, сообщает Forbes.
Это произошло после их свадьбы. «Это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга, и нечто такое, за что мы были и остаемся невероятно благодарны», — заявила она. Супруга Трампа-младшего указала, что свадьба прошла «приватно», в присутствии только членов семьи. Беттина отметила, что «дружба не требует политического мотива», а «щедрость не обязательно идет с повесткой».
Ранее издание ProPublica сообщило, что Кремлев оплатил свадебные расходы пары на сотни тысяч долларов, в том числе аренду частного острова за $100 тысяч за ночь и шоу фейерверков (около $70 тысяч). В списке гостей были, в том числе зять президента США Джаред Кушнер, сын Дональда Трампа Эрик и сам Кремлев. При этом Трамп-младший мог позволить себе самостоятельно оплатить собственную свадьбу — в конце 2025 года Forbes оценивал его состояние в $300 млн.
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон тайно поженились в мае 2026 года. Пара отпраздновала свадьбу на частном острове на Багамах. Президент США не присутствовал на свадьбе — он поздравил пару в своей соцсети Truth Social.
Ранее стало известно, что сын Трампа стал долларовым миллиардером благодаря криптовалюте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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