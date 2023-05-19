Грузинские депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией
В парламенте Грузии произошла потасовка из-за восстановления авиасообщения с Россией, сообщает РИА Новости.
Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Григорий Башадзе раскритиковал представителей правящей «Грузинской мечты» за возобновление прямого авиасообщения с Россией.
Взаимные оскорбления переросли в драку. Разнять депутатов удалось после вмешательства других парламентариев.
Первый за четыре года самолет российской авиакомпании прибыл в Тбилиси в пятницу, 19 мая. В этот момент у здания аэропорта проходила акция протеста грузинской оппозиции, передает «Радиоточка НСН».
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