Грузинские депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией

В парламенте Грузии произошла потасовка из-за восстановления авиасообщения с Россией, сообщает РИА Новости.

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Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Григорий Башадзе раскритиковал представителей правящей «Грузинской мечты» за возобновление прямого авиасообщения с Россией.

Взаимные оскорбления переросли в драку. Разнять депутатов удалось после вмешательства других парламентариев.

Первый за четыре года самолет российской авиакомпании прибыл в Тбилиси в пятницу, 19 мая. В этот момент у здания аэропорта проходила акция протеста грузинской оппозиции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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