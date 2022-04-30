Дни сочтены. «Роскосмос» сворачивает работу на МКС

Он отметил, что зарубежным партнерам придется потратить «и деньги, и время» для того, чтобы заместить Россию. Рогозин подчеркнул, что в случае выхода России из проекта МКС после 2024 года партнеры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию станции.

При этом Дмитрий Рогозин заявил, что американцы не перечислили оплату за полет астронавта Ван Де Хая на Международную космическую станцию. Он надеется получить всю сумму долга в 2 миллиарда рублей в мае, причем в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«У нас, как и в нефтегазовой сфере, задерживают платежи. Нам одна американская компания, называется она Axiom, которая оплачивала как раз полёт астронавта Ван Де Хая… они пока нам деньги за него не перевели. Приличная сумма, 2 миллиарда рублей», - отметил Рогозин.