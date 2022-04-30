Дни сочтены. «Роскосмос» сворачивает работу на МКС
Пока "Роскосмос" планирует дату выхода из проекта Международной космической станции, эксперты просчитывают вероятность создания российского аналога МКС.
Россия приняла решение о том, когда завершит деятельность на Международной космической станции (МКС), но сообщать об этом публично «Роскосмос» не обязан, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что зарубежным партнерам придется потратить «и деньги, и время» для того, чтобы заместить Россию. Рогозин подчеркнул, что в случае выхода России из проекта МКС после 2024 года партнеры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию станции.
При этом Дмитрий Рогозин заявил, что американцы не перечислили оплату за полет астронавта Ван Де Хая на Международную космическую станцию. Он надеется получить всю сумму долга в 2 миллиарда рублей в мае, причем в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«У нас, как и в нефтегазовой сфере, задерживают платежи. Нам одна американская компания, называется она Axiom, которая оплачивала как раз полёт астронавта Ван Де Хая… они пока нам деньги за него не перевели. Приличная сумма, 2 миллиарда рублей», - отметил Рогозин.
Для продления эксплуатации МКС потребуются колоссальные средства, иначе станция «развалится» до 2030 года, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР, передает ТАСС.
По его словам, у России есть разрешение работать на МКС до 2024 года, а США приняли решение работать до 2030 года.
Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Билл Нельсон заявил в интервью телеканалу СNN, что США не прекратят взаимодействия с Россией в рамках международной космической программы из-за спецоперации российских Вооружённых сил на Украине.
Космонавт Роскосмоса и астронавт NASA установили рекорды по продолжительности нахождения на борту МКС
«Не забывайте, мы начали сотрудничество в разгар холодной войны... у нас была миссия «Союз-Аполлон»... начавшая гражданское сотрудничество с Россией в космосе, оно продолжается до сих пор и не остановится», — подчеркнул глава NASA.
Рогозин же назвал работу МКС «неэффективной» в существующих геополитических условиях и заявил, что ресурс станции рассчитан 15 лет, которые отчитываются с 1998 года.
При этом на запуск аналога МКС России потребуются миллиарды долларов, которых сейчас просто нет, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
«Стоимость своей орбитальной станции составит несколько миллиардов долларов в зависимости от конфигурации... В нынешней ситуации я с трудом представляю не то, что миллиарды, но даже лишние миллионы на космическую программу», - признался Моисеев.
Ранее эксперт также сообщил, что отказ Роскосмоса от поставок в США ракетных двигателей не станет чувствительным для американской авиакосмической отрасли. По его словам, этот переход на другие виды двигателей не нарушит график американских запусков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 363 / сут.
Умерли
376 тыс.+157 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 022 / сут.
- Захарова раскрыла причины нервного состояния пресс-секретаря Пентагона Кирби
- СМИ: Представители ООН и Красного Креста пытаются эвакуировать мирных граждан с «Азовстали»
- Минфин ФРГ: Германия не намерен оплачивать российский газ в рублях
- Немцы посмеялись над Шольцем из-за полета над Северным полюсом
- Курский губернатор успокоил жителей региона по поводу громких «хлопков»
- В финском дата-центре «Яндекса» отключили электроэнергию
- Месяц подождем. В России спрогнозировали последствия для Европы после отмены поставок газа
- В РФ приняли решение о дате окончания работы на МКС
- В России госпитализировали 2574 человека с коронавирусом за сутки
- «Дочка» «Новатэка» сообщает об угрозе взрыва 500 вагонов с газом в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru