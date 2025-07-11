Собаки, змеи и пауки: Туристам раскрыли нюансы отдыха с домашними питомцами
В Крыму есть уникальный опыт размещения туристов с животными в отдельном корпусе, а за отелями pet-friendly будущее, рассказал НСН председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
Все больше россиян хотят путешествовать со своими домашними животными, многие отели объявляют себя pet-friendly, но на поездки с питомцами по прежнему распространяются ограничения, а размещение будет стоить дороже, заявил НСН председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
Спрос на летние путешествия с домашними животными вырос на 15% по сравнению с 2024 годом. При этом подорожание pet-friendly отелей зафиксировано на 10–15%. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самый большой рост туристов, желающих отдохнуть со своими питомцами этим летом зафиксирован в Крыму – на 15%. По словам туроператоров, путешествовать с питомцами хотят многие, но этому мешают ограничения авиакомпаний.
«В Крыму мы провели мониторинг значительного числа объектов, входящих в санаторно-курортные комплексы. Многие из них имеют определенные ограничения на приезд с животными. Но сегодня и большое количество мест предлагает возможность путешествовать со своими питомцами, в основном это касается собак. Существуют дополнительные опции, которые оплачиваются отдельно, но их стоимость не является заоблачной, хотя и не самая низкая. По сути, плата взимается за дополнительные усилия по уборке номера. Таких мест в Крыму много, так как спрос на них растет. Не всегда хозяин может оставить своего питомца дома: животные испытывают стресс, когда хозяева уезжают, и не всегда удается найти того, кому можно доверить заботу о них. Соответственно, сейчас есть возможность путешествовать на машине, особенно учитывая, что на автомобилях в Крым сейчас ездят отдыхать более 70% туристов. Как владелец домашних животных, я испытываю большое удовольствие от общения с ними и хочу, чтобы они сопровождали меня в дальних путешествиях, разделяя со мной радость от этих событий», - пояснил Маковей.
В Алуште. по его словам, один из отелей открыл специальный корпус для туристов, которые приезжают со своими домашними питомцами.
«Раньше даже был отдельный отель, где люди могли приезжать со своими домашними питомцами, гулять с ними на территории и комфортно взаимодействовать, не мешая тем, кто приезжает без животных. Там было организовано все необходимое для быта, включая корм, пеленки и средства для кормления и поения. Все это предоставлялось на месте и входило в стоимость номера. Надеюсь, в будущем владельцы объектов размещения будут перенимать этот опыт. За этим будущее, потому что по статистике сегодня в России почти 70% людей имеют домашних питомцев», - рассказал глава ассоциации.
Вместе с тем, несмотря на лояльное отношение к путешественникам с домашними животными, подобный опыт в Крыму пока единичный. Как правило, если отель заявляет себя как pet-friendly, заселиться в него можно только с собакой до 2,5 килограммов, а стоить такой номер будет дороже.
«На сайтах объектов размещения есть специальные номера или услуги для путешествий с питомцами. Основная масса принимает собак или кошек определенного размера и веса. Если владелец привезет с собой достаточно большую собаку, например, кавказскую овчарку, то это может быть не совсем удобно по санитарным нормам. Пока нет достаточного количества мест для выгула таких больших собак, над этим нужно работать. Что касается змей, пауков и других экзотических животных, то это обсуждается с каждым объектом размещения в индивидуальном порядке. Такие варианты, я уверен, тоже возможны. Не вижу в этом никаких проблем, особенно если объект предоставляет возможность размещения, например, на отдельно стоящей вилле или в отдельном корпусе», - отметил собеседник НСН.
Возможная порча питомцем мебели или ковролина в номере изначально обговаривается с владельцем и не должна вызвать конфликтных ситуаций.
«С владельцем животного сразу обсуждается эта ситуация. В объектах обычно есть тарификация за порчу имущества, и владельцу придется компенсировать ущерб, нанесенный питомцем или им самим. Это давно отработанный механизм, и разницы нет, было ли пятно на ковре от вина или от животного», - добавил Маковей.
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