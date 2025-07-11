Все больше россиян хотят путешествовать со своими домашними животными, многие отели объявляют себя pet-friendly, но на поездки с питомцами по прежнему распространяются ограничения, а размещение будет стоить дороже, заявил НСН председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Спрос на летние путешествия с домашними животными вырос на 15% по сравнению с 2024 годом. При этом подорожание pet-friendly отелей зафиксировано на 10–15%. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самый большой рост туристов, желающих отдохнуть со своими питомцами этим летом зафиксирован в Крыму – на 15%. По словам туроператоров, путешествовать с питомцами хотят многие, но этому мешают ограничения авиакомпаний.

«В Крыму мы провели мониторинг значительного числа объектов, входящих в санаторно-курортные комплексы. Многие из них имеют определенные ограничения на приезд с животными. Но сегодня и большое количество мест предлагает возможность путешествовать со своими питомцами, в основном это касается собак. Существуют дополнительные опции, которые оплачиваются отдельно, но их стоимость не является заоблачной, хотя и не самая низкая. По сути, плата взимается за дополнительные усилия по уборке номера. Таких мест в Крыму много, так как спрос на них растет. Не всегда хозяин может оставить своего питомца дома: животные испытывают стресс, когда хозяева уезжают, и не всегда удается найти того, кому можно доверить заботу о них. Соответственно, сейчас есть возможность путешествовать на машине, особенно учитывая, что на автомобилях в Крым сейчас ездят отдыхать более 70% туристов. Как владелец домашних животных, я испытываю большое удовольствие от общения с ними и хочу, чтобы они сопровождали меня в дальних путешествиях, разделяя со мной радость от этих событий», - пояснил Маковей.

В Алуште. по его словам, один из отелей открыл специальный корпус для туристов, которые приезжают со своими домашними питомцами.

«Раньше даже был отдельный отель, где люди могли приезжать со своими домашними питомцами, гулять с ними на территории и комфортно взаимодействовать, не мешая тем, кто приезжает без животных. Там было организовано все необходимое для быта, включая корм, пеленки и средства для кормления и поения. Все это предоставлялось на месте и входило в стоимость номера. Надеюсь, в будущем владельцы объектов размещения будут перенимать этот опыт. За этим будущее, потому что по статистике сегодня в России почти 70% людей имеют домашних питомцев», - рассказал глава ассоциации.