Космонавт Роскосмоса и астронавт NASA установили рекорды по продолжительности нахождения на борту МКС

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай установили новые рекорды своих стран по длительности непрерывного пребывания на Международной космической станции. Они пробыли на орбите 355 дней, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Уточняется, что в среду, 30 марта, Дубров и Ванде Хай возвращаются на Землю на российском корабле «Союз МС-19».

Вместе с ними борт МКС покинул ещё один космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. После успешного отделения «Союза» от модуля «Рассвет» они начали свой путь обратно на Землю, говорится в сообщении NASA, которое приводит ТАСС. За 355 дней на орбите Дубров и Ванде Хай совершили 5680 витков вокруг Земли, преодолев в общей сложности свыше 240 млн км. Что касается Шкаплерова, то для него это была уже четвертая экспедиция на МКС, куда он был доставлен 5 октября прошлого года. Общее время околоземного пребывания Шкаплерова составляет 708 дней.