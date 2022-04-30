В РФ приняли решение о дате окончания работы на МКС
Россия приняла решение о том, когда завершит деятельность на Международной космической станции (МКС), но сообщать об этом публично «Роскосмос» не обязан, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Мы подготовили свои предложения... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», — цитирует РИА Новости заявление Рогозина в эфире телеканала «Россия 24».
Глава «Роскосмоса» отметил, что Россия уведомит своих партнеров по МКС за год до завершения работы. Такое условие предусмотрено международными обязательствами, сообщает RT.
Ранее, в четверг, Дмитрий Рогозин заявил, что американцы не перечислили оплату за полет астронавта Ван Де Хая на Международную космическую станцию. Он надеется получить всю сумму долга в 2 миллиарда рублей в мае, причем в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 363 / сут.
Умерли
376 тыс.+157 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 022 / сут.
- В РФ приняли решение о дате окончания работы на МКС
- В России госпитализировали 2574 человека с коронавирусом за сутки
- «Дочка» «Новатэка» сообщает об угрозе взрыва 500 вагонов с газом в Польше
- Минобороны: ВС РФ уничтожили два командных пункта управления на Украине
- Володин высказался о решении России прекратить поставки газа в страны Европы
- СМИ: Французы изнурены присутствием 70 тысяч украинских беженцев
- Два снаряда попали в брянский поселок из-за украинского самолета
- Бочкарёв: Строительство кластера «Ломоносов» научной долины МГУ завершено на 50%
- СМИ: Генералу ФСБ дали шесть лет колонии за срыв госпрограммы по защите границы
- В ДНР рассказали о перехваченной над городом Снежное «Точке-У»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru