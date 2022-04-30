В РФ приняли решение о дате окончания работы на МКС

Россия приняла решение о том, когда завершит деятельность на Международной космической станции (МКС), но сообщать об этом публично «Роскосмос» не обязан, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил, от чего будет зависеть решение о сроках эксплуатации МКС

«Мы подготовили свои предложения... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», — цитирует РИА Новости заявление Рогозина в эфире телеканала «Россия 24».

Глава «Роскосмоса» отметил, что Россия уведомит своих партнеров по МКС за год до завершения работы. Такое условие предусмотрено международными обязательствами, сообщает RT.

Ранее, в четверг, Дмитрий Рогозин заявил, что американцы не перечислили оплату за полет астронавта Ван Де Хая на Международную космическую станцию. Он надеется получить всю сумму долга в 2 миллиарда рублей в мае, причем в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

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Фото: nasa.gov
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