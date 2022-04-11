Рогозин не исключил, что партнерам по МКС придется платить России за поддержание станции

«Если не согласятся и попытаются сохранить станцию без участия России, то им потребуется компенсировать наше отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет», - сказал Рогозин.

Он отметил, что зарубежным партнерам придется потратить «и деньги, и время» для того, чтобы заместить Россию. Рогозин подчеркнул, что в случае выхода России из проекта МКС после 2024 года партнеры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию станции.

