Рогозин не исключил, что партнерам по МКС придется платить России за поддержание станции

Если Россия решит свернуть деятельность на МКС и развернуть Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС), то она оповестит партнеров в соответствии с заранее прописанными процедурами. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

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«Если не согласятся и попытаются сохранить станцию без участия России, то им потребуется компенсировать наше отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет», - сказал Рогозин.

Он отметил, что зарубежным партнерам придется потратить «и деньги, и время» для того, чтобы заместить Россию. Рогозин подчеркнул, что в случае выхода России из проекта МКС после 2024 года партнеры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию станции.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:Дмитрий РогозинМКСРоссия
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