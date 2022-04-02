Рогозин выложил в Сеть ответы глав NASA и EKA на требования отменить санкции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале официальные ответы глав НАСА, Европейского и Канадского космических агентств о снятии незаконных санкций с компаний космической отрасли РФ.
Рогозин считает, что Запад планирует санкциями убить экономику РФ. Об этом пишет Газета.ru.
По словам главы ЕКА Йозефа Ашбахера, он направит российский запрос на рассмотрение государств-членов агентства.
Глава NASA Билл Нельсон подчеркивает - американское ведомство планирует и дальше взаимодействовать с российской стороной по Международной космической станции (МКС).
При этом глава ККА Лиз Кэмпбелл заявила, что агентство не сотрудничает с предприятиями РФ, в отношении которых введены санкции, передает РИА Новости.
Ранее Рогозин заявил, что для продления эксплуатации МКС потребуются колоссальные средства, иначе станция «развалится» до 2030 года. При этом он назвал работу МКС «неэффективной» в существующих геополитических условиях и заявил, что ресурс станции рассчитан 15 лет, которые отчитываются с 1998 года.
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