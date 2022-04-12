«Ракет у нас море»: Рогозин назвал главную задачу космической отрасли

Также Рогозин напомнил, что Россия еще не использует для своих нужд двигатели РД-180, которые ранее поставлялись в США.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что возобновление космического сотрудничества России и США возможно через 15-20 лет, за это время отношения сторон могут улучшиться.



