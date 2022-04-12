«Ракет у нас море»: Рогозин назвал главную задачу космической отрасли
Главной задачей российской ракетно-космической отрасли на данной момент является увеличение количества спутников на орбите, заявил РИА Новости генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас море», - сказал он.
По его словам, лучшими в мире кислородно-керосиновыми двигателями являются российские РД-171.
Также Рогозин напомнил, что Россия еще не использует для своих нужд двигатели РД-180, которые ранее поставлялись в США.
Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что возобновление космического сотрудничества России и США возможно через 15-20 лет, за это время отношения сторон могут улучшиться.
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