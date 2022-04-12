«Ракет у нас море»: Рогозин назвал главную задачу космической отрасли

Главной задачей российской ракетно-космической отрасли на данной момент является увеличение количества спутников на орбите, заявил РИА Новости генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас море», - сказал он.

По его словам, лучшими в мире кислородно-керосиновыми двигателями являются российские РД-171.

Рогозин не исключил, что партнерам по МКС придется платить России за поддержание станции

Также Рогозин напомнил, что Россия еще не использует для своих нужд двигатели РД-180, которые ранее поставлялись в США.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что возобновление космического сотрудничества России и США возможно через 15-20 лет, за это время отношения сторон могут улучшиться.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:КосмосРакетыДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры