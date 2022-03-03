Рогозин: «Роскосмос» прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС

Так, сотрудничество будет прекращено в том числе по экспериментам «Ураган», «Матрешка-Р», «Вампир» и «Экоплазма». В «Роскосмосе» отметили, что российская программа данных экспериментов будет полностью выполнена без участия германской стороны.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

