Рогозин: «Роскосмос» прекращает сотрудничество с Германией по экспериментам на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о прекращении сотрудничества с Германским центром авиации и космонавтики (DLR) по проведению научных экспериментов на МКС в связи с санкциями ФРГ в отношении России. Об этом говорится в письме Рогозина руководству DLR, опубликованном на сайте российской госкорпорации.

DDoS-атака: cайт «Роскосмоса» взламывают хакеры

Так, сотрудничество будет прекращено в том числе по экспериментам «Ураган», «Матрешка-Р», «Вампир» и «Экоплазма». В «Роскосмосе» отметили, что российская программа данных экспериментов будет полностью выполнена без участия германской стороны.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоскосмосРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры